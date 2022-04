Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss

29-Jähriger ist nicht fahrtauglich und sein Auto hat auch Mängel

Ulm (ots)

Gegen 00.00 Uhr am Sonntag wurde in der Murrstraße durch die Laupheimer Polizei ein 29-Jähriger in seinem VW kontrolliert. An dem VW waren die Hauptuntersuchung und das Erste-Hilfe-Material abgelaufen. Außerdem konnten die Polizisten beim Fahrer Alkohol riechen. Ein Alkoholtest auf dem Polizeirevier in Laupheim ergab, dass der 29-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Er sieht nun einer Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegen und muss die Mängel am Auto beheben.

