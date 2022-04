Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Von der Straße abgekommen - Schwere Verletzungen zog sich am Samstagmorgen eine 34-Jährige bei einem Unfall bei Schaiblishausen zu.

Ulm (ots)

Kurz nach 07:00 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Skoda die Landesstraße 257 von Schaiblishausen in Richtung Untersulmetingen. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie nach rechts aufs Bankett und übersteuerte nach links. In der Folge geriet der Skoda nach links von der Fahrbahn ab. Dort stach der Pkw in einen Graben und überschlug sich. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle. Die Feuerwehr barg die 34-Jährige schwerverletzt aus ihrem Pkw. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am Auto der Frau entstand Totalschaden von über 20.000 Euro. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße vollständig gesperrt.

+++++++++++++++++++ (619398) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell