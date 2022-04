Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunkener greift Polizeibeamten an

Ulm (ots)

Am Sonntagmorgen wurden die Beamten zu einer Gaststätte in der Olgastraße gerufen. Gegen 01.45 Uhr trafen sie einen blutverschmierten 17-Jährigen an. Als die Beamten seine Ausweispapiere einforderten, drehte sich der junge Mann um und wollte davongehen. Ein Beamter hielt ihn am Arm fest, woraufhin der Mann einen Schlag in Richtung des Beamten ausführte. Der Schlag wurde abgewehrt. Erst dann erkannte der Mann, wen er vor sich hatte. Im weiteren Verlauf der Personenkontrolle wurde ein Rettungswagen für den Verletzten angefordert. Es stellte sich heraus, dass er einen Alkoholpegel um die 1,5 Promille aufgebaut hatte. Nach der Erstversorgung der Verletzungen wurde er im Rettungswagen zur Klinik gefahren.

