POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Flächenbrand - Unfallflucht - Betrunkener Radfahrer

Aalen (ots) - Ellwangen: Tätliche Auseinandersetzung in der LEA In der Landeserstaufnahmeeinrichtung kam es am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 24-Jähriger Verletzungen erlitt. Hintergrund der Streiterei war offensichtlich der vermeintliche Diebstahl von ...

