Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden für Sonntag, den 21.08.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Körperliche Auseinandersetzung ++ Diebstahl aus Einfamilienhaus ++ Trunkenheitsfahrten ++ Mehrere Strafverfahren nach Verkehrskontrolle ++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++ Sachbeschädigung ++ Angelausrüstung entwendet ++

Emden - Körperliche Auseinandersetzung

Emden - Am Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr gerieten mehrere Personen am Neuen Markt im Außenbereich einer dortigen Gaststätte in eine körperliche Auseinandersetzung. Ersten Angaben von Zeugen zufolge soll ein verbaler Streit zwischen einem 27-jährigen Emder mit einem anderen, zurzeit unbekannten Mann eskaliert sein, wobei der Unbekannte den Emder mit einem unbekannten scharfkantigen Gegenstand an der Stirn verletzt haben soll. Mehrere Personen sollen sich in die Auseinandersetzung eingemischt und den 27-Jährigen geschlagen und getreten haben. Der Emder erlitt eine leichte Verletzung. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Identifizierung der Tatbeteiligten aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Diebstahl aus Einfamilienhaus

Leer - Im Zeitraum zwischen Donnerstag- und Samstagmittag drang ein unbekannter Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Feldstraße ein. Der Täter flüchtete unerkannt unter Mitnahme von Wertgegenständen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Trunkenheitsfahrt

Emden - Mit einem Atemalkoholgehalt von 1,37 Promille war am Samstagnachmittag gegen 14:10 Uhr ein 61-jähriger Emder mit einem PKW in der Ulmenstraße unterwegs. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Emden - Trunkenheitsfahrt

Emden - Am Sonntagmorgen gegen 07:50 Uhr kontrollierten Beamte in der Auricher Straße einen 27-jährigen Emder, der mit seinem E-Scooter unterwegs war. Weil der E-Scooter nicht versichert und der Fahrer mit einem Atemalkoholwert von 1,14 Promille fahruntüchtig war, leiteten die Beamten Strafverfahren gegen den 27-Jährigen ein.

Moormerland - Mehrere Strafverfahren nach Verkehrskontrolle

Moormerland - Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 25-jährigen Moormerländer, der mit einem Motorroller in der Königsstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten mehrere Verkehrsverstöße. Der Mann war nicht im Besitz einer für das Führen des Fahrzeugs erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem bestand für das Zweirad nicht die notwendige Versicherung. Auch die Fahrtauglichkeit des 25-Jährigen mussten die Beamten beanstanden. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Dem Moormerländer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt.

Emden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Emden - Mit einem Atemalkoholwert von 2,97 Promille war am Samstagabend gegen 21:15 Uhr ein 57-jähriger Mann mit seinem PKW in der Hauptstraße verunfallt. Der Mann war mit seinem Fahrzeug ins Schleudern gekommen und gegen eine Mauer geprallt. Während der Mann unverletzt blieb, entstanden Sachschäden an seinem PKW sowie der Mauer. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Emden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Emden - Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr rangierte ein 46-jähriger Mann mit einem PKW auf einem Parkplatz in der Straße Lookvenne. Hierbei kam es zur Kollision mit einem geparkten Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten eine Alkoholisierung des Mannes. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme.

Uplengen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Uplengen - Am Samstagnachmittag gegen kurz vor 14:00 Uhr kam es in der Friesenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Uplengen schwere Verletzungen erlitt. Der Mann war mit einem Motorrad auf der Friesenstraße unterwegs, als er einen vorausfahrenden Traktor überholen wollte. Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der 20-jährige Traktorfahrer aus Uplengen, nach links abzubiegen. Hierfür hatte er den Fahrtrichtungsanzeiger betätigt. Der 21-Jährige bemerkte das beabsichtigte Manöver des Vorausfahrenden, als er sich schon im Überholvorgang befand. Der Zweiradfahrer wich mit dem Motorrad nach links aus und stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Emden - Sachbeschädigung

Emden - Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagvormittag beschädigte ein unbekannter Täter eine sog. finnische Schaukel eines in der Straße Am Stadtgarten ansässigen Cafés. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Angelausrüstung entwendet

Emden - Im Zeitraum zwischen Freitagmorgen und Samstagabend entwendete ein unbekannter Täter von einem im Stadtgraben liegenden Boot eine Tasche mit Angelruten sowie Angelzubehör. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell