POL-LER: Technische Störungen

PI Leer/Emden (ots) - Feuerwehreinsatz in Wohnhaus ++ Unwetter-Bilanz ++ Unfallflucht ++ Portemonnaie aus Einkaufskorb entwendet ++ Diesel aus Lkw gestohlen ++ Diebstahl aus Keller ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Moormerland - Feuerwehreinsatz in Wohnhaus In Moormerland kam es in der Potsdamer Straße am 16.08.22 gegen 1 Uhr nachts zu starker Rauchentwicklung in ...

