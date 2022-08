POL-WAF: Warendorf. Mit Rädern unter Alkoholeinfluss unterwegs

Warendorf (ots) - Schmuck und Wertsachen haben Unbekannte Täter am Samstag (13.08.2022) in Drensteinfurt gestohlen. Der oder die Täter haben sich zwischen 08.55 Uhr und 19.30 Uhr Zutritt zu dem Haus an der Augustin-Wibbelt-Straße in Drensteinfurt verschafft. Hier durchwühlten sie Schränke und Zimmer und stahlen die Wertsachen. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen in der Nähe bitte an die Polizei ...

