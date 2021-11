Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizei schnappt Sprayer - 17 Quadratmeter besprüht Schöppenstedt, am 27.11.2021 gegen 02:00 Uhr

Hannover (ots)

Einen von mindestens zwei Tätern konnten die Beamten der Bundespolizei aus Braunschweig fassen. Der 38-Jährige aus Parsau war auf frischer Tat beim Besprühen eines Waggons, als die Beamten die Täter entdeckten. Einer der Täter flüchtete in Richtung Groß Vahlberger Straße und konnte bis jetzt noch nicht ermittelt werden. Die Landespolizei unterstützte bei den Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet. Bei dem gestellten Täter fanden die Beamten 23 Spraydosen. Einer sofortigen Wohnungsdurchsuchung in der Nacht stimmte die zuständige Staatsanwaltschaft zu. Dort fanden sich nach etwa drei Stunden diverse Speichermedien, so genannte "black books" und andere Skizzen und Vorlagenbücher. Gegen den Täter wird unter anderem wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Sehr häufig geben die in der Sprayer-Szene als "black books" bezeichneten Vorlagenbücher Aufschluss und Hinweise zu anderen Graffitis und Mittätern. Auch auf Speichermedien wird die Polizei oft fündig. Die Täter filmen oder fotografieren sich gegenseitig bei der Ausübung der Taten, um in der Graffiti-Szene mehr Achtung und Anerkennung zu erlangen.

