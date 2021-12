Polizei Gütersloh

POL-GT: 21-jähriger leistet Widerstand - zwei Polizisten verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Sonntagmorgen (05.12., 01.05 Uhr) meldeten Zeugen eine Schlägerei an der Hofbrede. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei Männer und eine Frau. Alle gaben an, dass es lediglich zu einer verbalen Streitigkeit gekommen sei. Alle drei waren alkoholisiert und emotional sehr aufgebracht. Einer der Männer, ein 21-.jähriger Herforder, versuchte zu flüchten als er die Polizei sah. Er verweigerte die Herausgabe seiner Personalien und war äußerst aggressiv. Zur Verhinderung von Straftaten sollte er letztendlich in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er ich vehement. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Ein weiterer Polizist verletzte sich ebenfalls, als der 21-Jährige auch während der Fahrt in das Polizeigewahrsam massiv Widerstand leistete. Er stieß mehrfach mit dem Kopf in Richtung des Polizisten und spuckte umher.

Bei einer Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände wurde ein Tütchen mit Betäubungsmitteln aufgefunden. Dem alkoholisierten und möglicherweise unter Drogeneinfluss stehendem Mann wurde anschließend durch einen Arzt Blut entnommen.

Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Einer der beiden Polizisten war im Anschluss nicht mehr dienstfähig.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell