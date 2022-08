POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (12.08.2022, 18.15 Uhr) und Samstag (13.08.2022, 07.50 Uhr) in die Jahnhalle in Beckum eingebrochen. Der oder die Täter haben sich Zutritt verschafft und in verschiedenen Räumen aufgehalten. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

