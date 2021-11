Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Einbruch in einen Wohnwagen

Lienen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (07.11.2021), 19:00 Uhr bis Dienstag (09.11.2021), 12:00 Uhr kam es in Lienen an der Iburger Straße in Höhe der Hausnummer 55a zu einem Einbruch in einen dort abgestellten Wohnwagen. Bislang unbekannte Täter machten sich an der Tür zu schaffen und gelangten gewaltsam in das Innere. Hier stellten sie dann offensichtlich fest, dass keinerlei Wertgegenstände im Wohnwagen gelagert wurden und entfernten sich von der Tatörtlichkeit ohne Beute gemacht zu haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 900 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im dortigen Bereich gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Steinfurt unter 02551/15-4115 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell