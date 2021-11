Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Diebstahl aus PKW

Altenberge (ots)

Am Dienstag (09.11.2021) kam es zu einem Diebstahl aus einem Paketzustellerfahrzeug, welches auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Alten Molkerei geparkt wurde. Zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr wurde dort das Fenster auf der Fahrerseite eingeschlagen. Der oder die unbekannten Täter griffen in das Fahrzeuginnere und entwendeten eine dort liegende Jacke, sowie einen Rucksack in dem sich mehrere Wertgegenstände befanden. Die Täter entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 entgegen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal: Lassen Sie keine Wertgegenstände in geparkten PKW liegen. Gerade offensichtlich im Wagen befindliche Smartphones, Portmonees oder andere Wertgegenstände gelangen so schnell ins Visier von Kriminellen.

