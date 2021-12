Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Haltener Straße/ Geparktes Auto beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf dem Parkplatz des Combi-Marktes in Dülmen wurde ein grauer Audi A4 beschädigt. Am Donnerstag (16.12.21) parkte ein Dülmener sein Auto zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr an der Halterner Straße. Nach dem Einkauf stellte er einen frischen Schaden an der hinteren rechten Ecke des Autos fest. Der Verursacher ist nicht vor Ort geblieben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell