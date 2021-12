Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße/ Alkoholisiert Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Die Polizei hielt in der Nacht zum Donnerstag (16.12.21) einen 44-jährigen Lüdinghausener gegen 0.10 Uhr an der Konrad-Adenauer-Straße an. Zuvor blinkte er in einem Kreisverkehr nach links. Ein Alkoholtest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur Ausnüchterung untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

