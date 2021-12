Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herberner Straße/ Auto auf Grundschulparkplatz beschädigt

Coesfeld (ots)

Eine Autofahrerin stellte an ihrem geparkten Auto frische Lackkratzer auf der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Sie hatte ihren schwarzen Opel Astra am Mittwoch (15.12.21) zwischen 8 Uhr und 12 Uhr auf einem Grundschulparkplatz an der Herberner Straße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930 zu melden.

