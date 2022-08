Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 20.08.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss ++ Körperliche Auseinandersetzung ++ Trunkenheitsfahrt, Widerstand ++

Bunde/Leer - Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Bunde/Leer - Am Samstag gegen 00:10 Uhr kontrollierten Beamte in Bunde einen PKW, mit dem zwei Männer aus den Niederlanden unterwegs waren. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 32-jährigen Fahrer eine Drogenbeeinflussung fest. Zudem fanden sie bei dem Fahrer und dessen 31-jährigen Beifahrer eine geringe Menge Cannabis. Die Beamten veranlassten beim Fahrer eine Blutentnahme. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wollten sich die beiden Männer von der Partnerin des Fahrers abholen lassen. Doch von diesem Vorhaben mussten die beiden Niederländer Abstand nehmen. Eine andere Polizeistreife kontrollierte in Leer einen PKW, mit dem die 30-jährige Partnerin des Fahrers auf dem Weg zur Dienststelle war, um die beiden Männer abzuholen. Die Frau war mit einem Atemalkoholwert von 1,66 Promille jedoch ebenfalls nicht mehr fahrtüchtig, sodass die Beamten auch bei ihr eine Blutentnahme veranlassten und die Weiterfahrt untersagten. Zudem stellten sie den Führerschein der Frau sicher.

Leer - Körperliche Auseinandersetzung

Leer - Am Samstag gegen 00:30 Uhr wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei einem Parkhaus in der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße gerufen. Hier waren zwei Männer und eine Gruppe aus vier Jugendlichen aneinandergeraten. Die Jugendlichen waren bei Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet. Sie konnten durch eine Polizeistreife in der Bremer Straße angetroffen werden. Die beiden Männer gaben an, von den Jugendlichen angegriffen und beleidigt worden zu sein. Einer von ihnen soll mit einem Fahrradschloss auf einen der Männer eingeschlagen haben. Die Jugendlichen wiederum teilten den Beamten mit, dass die Männer versucht hätten, sie zu schlagen. Die Jugendlichen wurden nach der Sachverhaltsaufnahme in die Obhut ihrer jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei hat gegen alle Beteiligten Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Uplengen/Nortmoor - Trunkenheitsfahrt, Widerstand

Uplengen/Nortmoor - Am Samstagmorgen gegen kurz nach 02:00 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz in die Augustfehner Straße in Uplengen alarmiert. Ein 38-jähriger Weeneraner war hier wegen seines aggressiven Verhaltens gegenüber anderen Personen aufgefallen. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, war der Mann bereits mit seinem PKW davongefahren. Eine Polizeistreife bemerkte den PKW des Mannes auf der A 28 und stoppte den Fahrzeugführer an der Anschlussstelle Leer-Ost zur Kontrolle. Ein Atemalkoholtest vor Ort zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit lieferte ein Ergebnis von 2,07 Promille. Der 38-Jährige verhielt sich während der Kontrolle derart aggressiv gegenüber den Beamten, dass er mit erhobenen Fäusten auf einen Beamten zuging. Die Beamten fixierten den Mann am Boden und legten ihm Handfesseln an. Dabei erlitten sie leichte Verletzungen. Der 38-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht und vorübergehend in Gewahrsam genommen. Wegen der Alkoholisierung veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell