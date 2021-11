Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenlauben - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Unbekannte hielten sich in der Zeit vom 31.10.2021 - 02.11.2021 in der Gartenanlage in der Grabenstraße (ehem. Gartenanlage Grüntaler Weg) auf. In der Folge brachen sie insgesamt 3 Gärten auf. Aus der Gartenlaube eines 30-Jährigen stahlen sie schließlich aus dem dortigen Kühlschrank diverse Lebensmittel bzw. Getränke. Die Altenburger Polizei ermittelt zum geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

