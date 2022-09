Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: tätliche Auseinandersetzung, Feuerwehreinsatz, schwerverletzte Mountainbiker und Mädchen, Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Tätliche Auseinandersetzung in der LEA

In der Landeserstaufnahmeeinrichtung kam es am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 24-Jähriger Verletzungen erlitt. Hintergrund der Streiterei war offensichtlich der vermeintliche Diebstahl von Schuhen seitens des 24-Jährigen. Zwei 31 und 28 Jahre alte Männer erteilten ihm wohl deshalb eine Abreibung. Die Tätlichkeiten wurden von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beendet, welcher daraufhin ebenfalls bedroht wurde.

Ellwangen: Fehlalarm löste Feuerwehreinsatz aus

Mit 6 Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr zu einem vermeintlichen Brand auf den Schönenberg aus, nachdem der Rauchmelder der Kapelle angeschlagen hatte. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass der Alarm durch einen technischen Defekt ausgelöst worden war.

Heubach: Mountainbiker schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 41 Jahre alter Radfahrer bei einem Sturz am Donnerstagabend zu. Gegen 19.30 Uhr befuhr der Biker die Mountainbike-Strecke im Waldgebiet zwischen Heubach und Lauterburg, wo er alleinbeteiligt stürzte. Der 41-Jährige wurde in dem starken Gefälle mitunter von der Bergwacht versorgt, die ihn dem Rettungsdienst zuführte. Anschließend wurde er ins Krankenhaus eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd: Unfallverursacher gesucht

Auf der B 298 zwischen Hinterlintal und Seelach überholte der bislang unbekannte Fahrer eines hellen Fahrzeuges am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr einen vor ihm fahrenden Pkw. Ein entgegenkommender 57-jähriger Ducati-Fahrer musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen. Hierbei schanzte der Zweiradfahrer über einen Randstein und überfuhr einen Grünstreifen ehe er auf einem Parkplatz auf die Erde stürzte. Im weiteren Verlauf schlitterte er noch rund 5 Meter weiter, ehe er zum Liegen kam. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: 14-Jährige bei Sturz schwer verletzt

Auf dem Parkplatz der Moschee in der Pfitzerstraße spielten am Donnerstag gegen 17.30 Uhr mehrere Kinder mit einem Ball. Als dieser auf dem Dach des Gebäudes landete, stieg eine 14-Jährige über die Feuerleiter auf das Vordach und stellte hier eine Leiter auf, um auf das Hauptdach zu klettern. Dabei brach ein Oberlicht und die 14-Jährige stürzte rund 5 Meter in die Tiefe. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen; sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Mutlangen: Schaden verursacht und weggefahren

Zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr am Donnerstagmittag beschädigte die Fahrerin eines Renault Clio auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters den VW eines 29-Jährigen. Als die Frau auf den von ihr verursachten Schaden angesprochen wurde, stritt sie jegliche Beteiligung ab und fuhr davon. Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer übersehen

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 75 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag. Gegen 11 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem VW Passat von einem Grundstück kommend, auf die Lorcher Straße ein. Hierbei übersah er den Radler und erfasste ihn mit seinem Pkw. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 44-Jähriger seinen Audi am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr auf der B 29 an der Auffahrt Hussenhofen in Richtung Aalen anhalten. Ein 23-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Lkw auf, wobei ein Schaden von rund 2500 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell