Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Krähe aus Notlage befreit

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Schloss Rheydt, 15.06.2022, 10:29 Uhr, Schlossstr. (ots)

Am heutigen Mittwoch wurde die Feuerwehr Mönchengladbach in den Schlosspark Rheydt gerufen. Aufmerksame Spaziergänger hatten eine Krähe entdeckt, die sich über einer Wasserfläche in einer an einem Baum herabhängenden Schnur verfangen hatte. Der Besatzung des entsandten Kleineinsatzfahrzeugs war schnell klar, dass sie die Krähe so nicht erreichen konnten. Aus diesem Grund wurde ein Rettungsboot der Feuer- und Rettungswache II nachgefordert. Mit diesem konnte die Krähe dann erreicht und schnell befreit werden. Nach dem Lösen der Schnur konnte die Krähe unverletzt in die Freiheit entlassen werden.

Im Einsatz waren das Kleineinsatzfahrzeug sowie ein Wechselladerfahrzeug mit Hochwasserboot der Feuer- und Rettungswache II

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Matton

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell