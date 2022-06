Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Heckenbrand beschädigt Dachstuhl

Mönchengladbach-Giesenkirchen, 14.06.2022, 19:30 Uhr, Piusstraße (ots)

Am heutigen Abend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einer brennenden Hecke direkt an einem Wohngebäude alarmiert. Eine Koniferenhecke brannte direkt an einem Wohngebäude auf einer Länge von ca. 15 m. Der Dachvorsprung des eingeschossigen Wohngebäudes hatte bereits Feuer gefangen. Anwohner und die Eigentümer versuchten vergeblich mit Gartenschläuchen und Feuerlöschern den sich schnell ausbreitenden Brand zu löschen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten durch einen schnellen gezielten Löscheinsatz mit zwei C-Strahlrohren eine weitere Ausbreitung des Brandes. Um Glutnester im Dach zu löschen musste das Dach auf ca. 3m² geöffnet werden.

Im Einsatz waren ein Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), eine Drehleiter der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Giesenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Brandamtmann Holger Coenen

