Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Verkehrsunfall

Am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr befuhr eine 18-jährige Mitsubishi-Fahrerin die L1037 von Wolpertshausen in Richtung Hörlebach. Als sie an der Anschlussstelle Wolpertshausen nach links auf die A6 abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden 41-jährigen Mercedes-Fahrer. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei sich die 18-Jährige leicht verletzte. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40 000 Euro.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Ein 21-jähriger Ford-Fahrer wollte am Donnerstagabend gegen 20:40 Uhr von der Grabenstraße nach links in Richtung der Wilhelmstraße abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 29-jährigen BMW-Fahrer, welcher die Wilhelmsstraße vom Volksplatz kommend befuhr. Es kam zum Crash zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro entstand.

