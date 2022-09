POL-AA: Ostalbkreis: Unfall und Sachbeschädigung

Aalen (ots) - Stimpfach: Einbruch in Firma In den frühen Freitagmorgenstunden zwischen 01 Uhr und 02:30 Uhr verschafften sich zwei Personen Zugang zu einem Firmengebäude in der Greutstraße. Dort versuchten sie einen Schrank gewaltsam zu öffnen, blieben dabei aber erfolglos. Die beiden Männer verursachten Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro. Der Polizeiposten Fichtenau hat die Ermittlungen aufgenommen ...

