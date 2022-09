Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen für den Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis und den Landkreis Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Rems-Murr-Kreis:

Schorndorf: Motorradfahrer im Kreisverkehr übersehen

Am Freitagabend gegen 19:20 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer die Umgehungsstraße Haubersbronn in Richtung Welzheim. Am Kreisverkehr zur Welzheimer Straße fuhr er in diesen ein und übersah dabei einen 35 -jährigen Motorradfahrer, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Motorradfahrer stürzte nach einer Kollision mit dem Mercedes und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Winterbach: Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr befuhr ein 39 -jähriger Fahrradfahrer den Kreisverkehr am Marktplatz. Aufgrund alkoholischer Beeinflussung und nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte dieser alleinbeteiligt im Kreisverkehr. Der Radfahrer, welcher keinen Helm getragen hat, wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er eine Blutprobe über sich ergehen lassen.

Ostalbkreis:

Ellwangen: Verteilerkasten durch Feuer beschädigt

Unbekannte Täter zündeten am Freitagabend gegen 20:00 Uhr im Bereich der Rotenbacher Straße und dem Schießwasen Kleidungsstücke hinter einem Strom-Verteilerkasten an. Durch das Feuer wurde die Kunststoffverkleidung beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen war mit 2 Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften vor Ort und löschten das Feuer. Der Sachschaden beträgt geschätzte 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07961/9300 erbeten.

Landkreis Schwäbisch Hall:

Michelfeld: LKW umgekippt

Am Samstagvormittag gegen 11:20 Uhr befuhr ein 28 -jähriger Lkw-Fahrer die B14 von Schwäbisch Hall in Richtung Michelfeld. Kurz vor Michelfeld bemerkte er den langsam vor ihm fahrenden Pkw zu spät und lenkte seinen Sattelzug nach rechts von der Straße, um nicht mit diesem zu kollidieren. Dabei kippte der mit Erdaushub beladene Muldenkipper auf die rechte Seite. Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden beträgt mehrere 10.000 Euro.

