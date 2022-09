POL-AA: Pressemeldung Rems-Murr-Kreis: Personensuche mittels Hubschrauber

Aalen (ots) - Ellwangen: Vorfahrt missachtet An der Einmündung des Tannenwegs zum Ahornweg übersah ein 22 Jahre alter Sprinter-Fahrer eine 62-jährige Seat-Fahrerin. Bei dem Unfall, der sich am Freitag gegen 8.45 Uhr ereignete, entstand rund 7000 Euro Sachschaden. Die Beteiligten blieben unverletzt. Aalen: Toyota zerkratzt Im Kolibriweg wurde am Freitagmorgen zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr ein Toyota Yaris an allen vier ...

