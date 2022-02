Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Hütte auf Golfplatz beschädigt (17./18.02.22)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Unbekannte haben in den Abend- und Nachtstunden von Donnerstag auf Freitag eine Hütte auf dem Gelände eines Golfplatzes in der Langensteiner Straße beschädigt. Die Täter traten mehrere Türen der Hütte auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 750 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Stockach, unter Tel. 07771 9391-0, entgegen.

