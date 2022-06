Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 34-Jähriger von Unbekannten mit Pfefferspray attackiert

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mindestens vier Männern. Ort des Geschehens soll laut Zeugenangaben die Unterführung in Richtung der Wobachstraße gewesen sein. Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es zunächst zu einem Wortgefecht zwischen einem 34 Jahre alten Mann und drei bis vier bislang unbekannten Tätern. Einer der Täter soll daraufhin dem 34-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Ellental. Der Geschädigte wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen ohne Ergebnis. Es soll sich um drei bis vier Jugendliche gehandelt haben, die alle schwarz gekleidet waren und schwarze Tücher vor dem Gesicht trugen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell