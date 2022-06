Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: Unfall zwischen PKW und LKW

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.700 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 14:35 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart ereignete. Eine 79 Jahre alte Hyundai-Fahrerin war auf dem mittleren der drei Fahrstreifen unterwegs und wollte nach rechts wechseln, um ihre Fahrt am Autobahnkreuz Stuttgart in Richtung Singen fortzuführen. Beim Spurwechsel übersah sie mutmaßlich den auf dem rechten Fahrstreifen fahrende LKW eines 33-Jährigen und es kam zur Kollision. Hierbei wurde der Hyundai nach rechts über die in Richtung Singen führenden Fahrstreifen geschleudert, prallte gegen die Schutzplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 83-jährige Beifahrer im Hyundai wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

