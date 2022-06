Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 30-Jähriger bei Einbruch in Museum vorläufig festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Ein 30 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zum Mittwoch von Polizeibeamten vorläufig festgenommen, nachdem er zuvor in ein Museum am Marktplatz in Sindelfingen eingebrochen war. Der Tatverdächtige hatte vermutlich auf einer nahegelegenen Baustelle einen Geißfuß entwendet, und mit diesem ein Fenster auf der Rückseite des Museums aufgehebelt. Über dieses gelang er gegen 00:00 Uhr in das Gebäude. Hier durchwühlte er einige Räume und Schränke und versuchte schließlich über das zuvor aufgehebelte Fenster wieder nach draußen zu gelangen. Dort hielt sich die zwischenzeitlich alarmierte Polizei auf, die das Gebäude bereits umstellt hatte und den Mann widerstandslos vorläufig festnahm. Vermeintliches Diebesgut, Bargeld in Höhe von rund 500 Euro, sowie das Werkzeug hatte der Tatverdächtige bei sich. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ermittelt.

