POL-LB: Kornwestheim: Polizei sucht Geschädigte und Zeugen von Betrugsmasche

Ludwigsburg (ots)

Drei bislang unbekannte Täter hielten sich am Mittwochvormittag gegen 10:20 Uhr auf dem Kimryplatz in Kornwestheim auf und gaben sich als gehörlos aus, um Unterschriften und Geld von älteren Passanten zu ergaunern. Ein 30-Jähriger, dem die Machenschaften aufgefallen waren, sprach die drei Täter an und forderte sie auf, ihre betrügerischen Handlungen zu unterlassen. Daraufhin beleidigten die Unbekannten den Mann und spuckten ihm auf die Füße. Nachdem der Zeuge die Polizei verständigt hatte, flüchteten die drei in einem schwarzen BMW mit Wuppertaler Kennzeichen in Richtung der Neckarstraße. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, sucht weitere Zeugen sowie etwaige Geschädigte der Betrugsmasche.

