Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Wohnungsbrand verursacht Sachschaden von rund 80.000 Euro

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Mittwoch gegen 16:50 Uhr in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Eugenstraße in Asperg zur Entwicklung eines Brandes. Beim Eintreffen der Freiwillige Feuerwehr Asperg, die mit insgesamt neun Fahrzeugen und 54 Wehrkräften ausgerückt war, waren bereits keine offenen Flammen mehr vorhanden. Bei der Erstbegehung der Wehrkräfte keimten nochmals kleine Flammen aus der zuvor mutmaßlich im Vollbrand gestandenen Wohnung auf, die jedoch direkt gelöscht werden konnten. Die Wohnung war im Anschluss nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Weitere Wohnungen des Mehrparteienhauses wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen, ebenso wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell