Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfallflucht in der Hermann-Essig-Straße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen, die am Mittwoch gegen 13.10 Uhr in der Hermann-Essig-Straße in Schwieberdingen einen Unfall beobachtet haben. Ein 43 Jahre alter Opel-Fahrer war in Richtung der Stuttgarter Straße unterwegs und hielt vor einer Fahrbahnverengung an, um einen entgegenkommenden Fahrzeuglenker durchfahren zu lassen. Als dieser auf seiner Höhe war, touchierte er den Opel vermutlich. Der Unbekannte habe hierauf gehupt, so dass der 43-Jährige am Fahrbahnrand anhielt. Dieser dachte, der Unbekannte würde es ihm gleichtun, doch dieser setzte seine Fahrt stattdessen fort. Am Opel entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der unbekannte Fahrer soll mit einem roten Kleinwagen unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07156 4352-0 entgegen.

