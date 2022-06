Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: 84-Jährige verwechselt Gas- und Bremspedal

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen verwechselte eine 84 Jahre alte Ford-Fiesta-Fahrerin am Mittwoch gegen 17.25 Uhr in Oberstenfeld Gas- und Bremspedal miteinander und kollidierte mit einem geparkten Ford Focus. Die 84-Jährige war in der Ilsfelder Straße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Gehrnstraße nach rechts abbiegen. Hierbei kam es zur Verwechslung der Pedale, sodass die Seniorin ihren PKW stark beschleunigte, nach links lenkte und gegen ein geparktes Fahrzeug prallte. Die 84-Jährige wurde leicht verletzt. An den PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell