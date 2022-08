Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche

Wegberg-Harbeck und Merbeck (ots)

In der Ortschaft Harbeck versuchte ein unbekannter Täter in der Nacht zum 1. August (Montag) in mehrere Häuser einzubrechen. An den Straßen Kahrbahn, Harbecker Straße und Rebhuhnweg wurden Einbrüche und Einbruchsversuche gemeldet. Ob diese in Zusammenhang stehen mit den Einbrüchen über die wir mit Pressebericht Nr. 210 von Montag, 1. August 2020 berichteten, ist Gegenstand der Ermittlungen, ebenso ob es einen Zusammenhang mit den Einbrüchen in den Ortschaften Klinkum und Bissen gibt, die sich am 1. August (Montag) ereigneten.

Der Täter wurde mehrmals mittels Videokamera aufgenommen und war 20 bis 30 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur und ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Er trug eine dunkle Kappe, die er an einem der Tatorte verlor. Diese konnte durch Polizeibeamte sichergestellt werden.

