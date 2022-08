Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Einbruch in Einfamilienhaus überrascht

Wegberg-Bissen (ots)

Am Montag (1. August) drang ein Einbrecher gegen 9.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Zur Lohmühle ein. Er wurde von einem Bewohner entdeckt und flüchtete durch den rückwärtigen Garten. Dabei ließ er seine Beute zurück sowie das Fahrrad, mit dem er zum Tatort gekommen war. Das Fahrrad wurde sichergestellt und die Polizeibeamten sicherten Spuren. Kurz zuvor hatte eine Anwohnerin in einem Nachbarort eine verdächtige Person gemeldet, die auch videografiert werden konnte. Es handelte sich um einen zirka 35 bis 45-jährigen Mann, der zwischen 175 und 185 Zentimeter groß war und kurze dunkle Haare hatte sowie einen Vollbart. Er war mit einer blauen Steppweste, einer grauen Jeans, einem grau-schwarzen Pullover und schwarzen Sportschuhen der Marke Adidas mit gelben Streifen bekleidet.

Am selben Tag, zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr, verschaffte sich ein Mann, der dieser Beschreibung entsprach Zutritt zu einem Grundstück an der Straße In Bissen. Er beschädigte ein Tiergehege, entwendete ein Gartengerät sowie ein Getränk. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet, die ihn ansprach und feststellte, dass er gebrochen Deutsch sprach. Ob die beschriebene Person beide Taten begangen hat, wird nun ermittelt.

Personen, die Angaben zur Tat oder zu dem unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie auch über die Internetseite der Kreispolizeibehörde Heinsberg einen Hinweis geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell