Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstahl

Erkelenz-Borschemich (ots)

Indem sie Rolladen hochschoben und ein Fenster aufhebelten drangen Unbekannte zwischen 12 Uhr am Freitag, 29. Juli und 9.50 Uhr am Montag, 1. August, in ein Haus an der Straße Alter Kirchweg ein. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und Behältnisse. Was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

