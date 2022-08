Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge aus Firmenwagen entwendet

Heinsberg-Dremmen (ots)

Aus einem Firmenfahrzeug, welches an der Straße Am Dorfweg stand, entwendeten unbekannte Personen in der Nacht zu Montag (1. August) Werkzeuge.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell