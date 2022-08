Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung an Pkw

Hückelhoven-Schaufenberg (ots)

Ein Pkw Smart, der an der Jägerstraße parkte, wurde am Donnerstag, 28. Juli, gegen 16.50 Uhr, durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Es wies einen etwa 17 Zentimeter langen Kratzer an der Beifahrertür auf. Zeugen beobachteten die Tat und beschrieben den Täter als zirka 180 Zentimeter groß und männlich, mit weiß-grauem kurzem Haar. Bekleidet war er mit einem blauen Unterhemd, einer kurzen schwarzen Hose, weißen Socken und Sandalen. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wird gebeten, sich an das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu wenden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

