Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin übersehen

Gotha (ots)

Am Freitag verließ ein 59-jähriger Volvo-Fahrer den Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes und wollte auf die Stielerstraße in Gotha einbiegen. Dabei übersah der Pkw-Fahrer eine 18-jährige Fahrradfahrerin, welche verbotswidrig auf dem Gehweg fuhr und stieß mit dieser zusammen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt und es entstand lediglich geringer Sachschaden an den Fahrzeugen. Beide Verkehrsteilnehmer wurden vor Ort aufgrund ihres Verhaltens verwarnt. (ms)

