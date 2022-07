Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Autobremsen mit Fett eingeschmiert

Sülzenbrücken (Ilmkreis) (ots)

Am Freitagmorgen erstattete ein 45-Jähriger Mann Anzeige bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau, weil zum wiederholten Mal die Bremsen seines VW, welcher an seiner Wohnanschrift Zum Wachsenburgblick in Sülzenbrücken abgeparkt war, mit einer fettigen Substanz eingeschmiert waren. Da durch das Aufbringen der fettigen Substanz möglicherweise die Bremswirkung beeinträchtigt wird, hat die Polizei die Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. dem Täter geben können (Bezugsnummer 0178433/2022). (dl)

