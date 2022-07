Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin mit getunten E-Bike unterwegs

Arnstadt (ots)

Als die Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau am Samstagnachmittag gegen 13:25 Uhr mit ihrem Streifenwagen die Stadtilmer Straße in Arnstadt stadtauswärts Richtung Marlishausen befuhren staunten sie nicht schlecht, als vor ihnen eine ältere Frau auf einem E-Bike mit 40km/h bergauf fuhr. Die Beamten kontrollierten die 72-jährige Radfahrerin und ihr E-Bike in der Folge. Hierbei stellte sich heraus, dass das E-Bike derart manipuliert war, dass eine Tretunterstützung bis 45km/h aktiv war. Da die Rentnerin für dieses E-Bike ein Versicherungskennzeichen braucht, welches sie nicht vorweisen konnte, wurde die Weiterfahrt unterbunden und das E-Bike sichergestellt. Gegen die 72-Jährige wurde eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet. (dl)

