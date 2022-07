LPI-GTH: Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Ilmenau (ots) - Am gestrigen Abend kam es in Langewiesen am Rand des Ilm-Rennsteig-Radweges zum Brand einer Hecke. Die hinzugezogene Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, sodass lediglich geringer Sachschaden zu verzeichnen war. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Verdachtsmomente für eine vorsätzliche oder fahrlässige Verursachung vor. (db) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 ...

