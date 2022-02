Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrüche in Kindertagesstätten

Mülverstedt/Schönstedt (ots)

Unangenehme Feststellungen machten die Angestellten in zwei Kindertagesstätten im Unstrut-Hainich-Kreis am frühen Morgen. In Mülverstedt, einem Ortsteil der Landgemeinde Unstrut-Hainich, verschafften sich Einbrecher in der vergangenen Nacht gewaltsam Zutritt zur Kindertagesstätte "Knirpsenhaus". Der oder die Täter suchten in den Essens- und Büroräumen vermutlich nach Bargeld und durchwühlten die Zimmer. Im Büro der Kindertagesstättenleitung stießen die Diebe auf eine Geldkassette, in der sich etwa 80 Euro befunden haben und entwendeten diese.

In Schönstedt bot sich selbiges dar. Hier drangen Täter durch das Aufhebeln eines Fensters und einer Brandschutztür in einen Kindergarten ein. Sie entwendeten Elektrogeräte im Wert von 800 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell