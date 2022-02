Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorräder gestohlen

Rengelrode (ots)

In der Zeit vom 12. bis zum 16. Februar brachen Unbekannte in eine Garage in Rengelrode ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Abstellort von Motorrädern. Die Diebe erbeuteten zwei Krafträder sowie zwei Motorradkombis. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine Yamaha R1 und ein sogenanntes PIT-Bike. Der Beuteschaden wird auf 20000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Eichsfeld ermittelt nun zum Tatgeschehen und den Tätern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell