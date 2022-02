Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Witterungsbedingte Unfälle

Kyffhäuserkreis (ots)

In Folge des Sturmtiefs Ylenia kam es auf den Straßen im Norden Thüringens zu einigen Unfällen. In Heldrungen kollidierte eine Autofahrerin mit einer Mülltonne, welche auf die Fahrbahn geweht worden ist. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Zwischen Holzthaleben und Keula kam es zu einer Kollision eines Fahrzeugs mit einem umgestürzten Baum, der auf der Fahrbahn lag. Bei beiden Unfällen wurden keine Personen verletzt.

