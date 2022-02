Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe scheitern an Fahrzeug

Artern (ots)

Am Donnerstag wurde der Polizeiinspektion Kyffhäuser mitgeteilt, dass sich Unbekannte in der vergangenen Nacht an einem Auto zu schaffen machten. Die Diebe hebelten zunächst an den Türen, um so in das Innere des Fahrzeugs zu gelangen - erfolglos. Beim Versuch in das Fahrzeug einzudringen beschädigten sie eine Seitenscheiben. Dennoch scheiterten die unbekannten Täter daran, in das Fahrzeug zu gelangen. An dem VW Tiguan entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2000 Euro.

