Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hund bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Wipperdorf (ots)

Am Donnerstag, gegen 06.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Wipperdorf. Als eine 27-jährige Volkswagenfahrerin von Nohra in den Ort einfuhr, kreuzte ein freilaufender Hund die Fahrbahn vor dem Auto. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug trotz eingeleiteter Notbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Labrador. Dieser erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die 27-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

