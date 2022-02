Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Unfälle an einem Ort

Nordhausen (ots)

Am Dienstag gegen 16.45 Uhr passierten im Bereich der Kasseler Landstraße auf Höhe einer Tankstelle gleich zwei Unfälle. Nach Ermittlungen der Nordhäuser Polizei fuhr zunächst eine 22-jährige Fahrerin eines Audi auf einen verkehrsbedingt wartenden Opel auf. Beide Fahrzeuge fuhren stadtauswärts. Der 62-jähriger Fahrer des Opel verletzte sich durch den Aufprall leicht.

Im Gegenverkehr kam es kurz darauf, auf gleicher Höhe, zu einem weiteren Unfall. Wiederum war es ein Auffahrunfall, bei dem der hintere Verkehrsteilnehmer auf den vorausfahrenden aufgefahren ist. Die Insassen der Fahrzeuge kamen nicht zu Schaden. An beiden Volkswagen entstand Sachschaden. Rettungskräfte und die Feuerwehr waren auch in die Einsatzmaßnahmen eingebunden. Zu größeren Behinderungen des Verkehrsflusses kam es an den Unfallstellen nicht.

