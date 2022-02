Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Leinefelde (ots)

In der Zeit vom Montag 18.00 Uhr bis Dienstag 11.00 Uhr ereignete sich in Leinefelde, Händelstraße Höhe Hausnummer 9 ein Verkehrsunfall. Durch den Unfall wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Audi A3 im vorderen linken Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig den Unfallort. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen, unfallbeteiligten Fahrzeug oder Fahrzeugführer gegeben kann wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld telefonisch unter der Nummer 03606 651-0 zu melden.

