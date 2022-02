Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unschöne Überraschung

Nordhausen (ots)

Am Montagabend stellte eine 19-Jährige fest, dass durch Unbekannte über den Zeitraum der zurückliegenden beiden Wochen Eier gegen die geschlossenen Rollläden ihrer Wohnung geworfen wurden. Teilweise waren die Eier mit blauer Farbe versetzt. Die Tat ereignete sich im Zuckerweg in Nordhausen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Wer Angaben zur Tat machen kann wird gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Nummer 03631 96-0 zu melden.

