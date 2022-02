Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall unter Alkoholeinfluss

Liebenrode (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 03.00 Uhr wurde der Polizei in Nordhausen ein Verkehrsunfall zwischen Liebenrode und Steinsee gemeldet. Ein 23-Jähriger kam in einer Linkskurve mit seinem VW Golf nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte zwei Begrenzungspfähle und einen Baum. Danach querte er die Straße und kam im Straßengraben zum Stehen. Durch die Wucht des Unfalls wurde ein 14-jähriger Mitfahrer verletzt. Er musste im Klinikum behandelt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,46 Promille. Den Führerschein musste der Fahrer, ebenso wie eine Blutprobe, abgeben. Aufgrund des erheblichen Schadens an dem Golf wurde dieser abgeschleppt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell